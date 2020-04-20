Биатлонист Ландертингер завершил спортивную карьеру

https://static.news.ru/photo/3d982270-82e7-11ea-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры.

Сейчас самое подходящее время для меня, чтобы остановиться. Я горжусь тем, чего достиг. Я хотел завершить карьеру в декабре, но после долгих размышлений я приложил максимум усилий для подготовки к чемпионату мира, хотел снова показать высокие результаты. Решение оказалось правильным, я всегда хотел уйти на мажорной ноте, - цитирует Ландертингера пресс-служба Австрийской федерации лыжного спорта.

На прошедшем чемпионате мира Ландертингер завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Он также является двукратным серебряным (2010, 2014) и бронзовым (2014, 2018) призёром Олимпийских игр.

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