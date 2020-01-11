Фото: Карим Халили/vk.com

Российская спортсменка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в забеге на 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Второе место заняла Ванесса Херцог из Австрии (37,49), бронзу завоевала ещё одна россиянка Ангелина Голикова (37,50). Таким образом, количество медалей в копилке сборной России...