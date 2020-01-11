Россиянин Карим Халили прокомментировал свой дебют в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
За ночь насыпал свежий снег и скольжение было похуже, чем в спринте. Включению в состав я не удивлён, потому что тренеры меня предупреждали, что такой вариант возможен. При этом рассматривали меня на первый этап, потому что я его всегда бегал в эстафетах. Понимал, что это другой уровень и стрелять нужно было безупречно. Считаю, что справился неплохо, — сказал Халили корреспонденту NEWS.ru.
Ранее тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вместо Матвея Елисеева на третьем этапе побежит Никита Поршнев, писал NEWS.ru.
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