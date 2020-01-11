Трасса сегодня в худшем состоянии, пришлось собирать ноги в кучу. Особенно тяжело дался последний круг, где я с трудом выдержал атаку чеха. Об участии в эстафете узнал вчера на собрании. От эстафет никогда не отказывался и готов бежать её и в Рупольдинге, — сказал Гараничев журналистам.