Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Трасса сегодня в худшем состоянии, пришлось собирать ноги в кучу. Особенно тяжело дался последний круг, где я с трудом выдержал атаку чеха. Об участии в эстафете узнал вчера на собрании. От эстафет никогда не отказывался и готов бежать её и в Рупольдинге, — сказал Гараничев журналистам.
Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, писал NEWS.ru.
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