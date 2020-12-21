Биатлонист Гараничев рассказал о поломке оружия после падения

https://static.news.ru/photo/a254ceba-434f-11eb-b62a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о падении в масс-старте на Кубке мира в Австрии, которое не позволило ему побороться за десятку лучших.

Я упал, сломал крюк, который держит винтовку, уходя в нижнюю часть плеча, в район подмышки. Изготовился и понимаю, что у меня винтовка смотрит вниз. Гляжу на затыльник, а он сломан. Пришлось немного дополнительно прижимать оружие к себе, удерживать его несколько нестандартно. Первым выстрелом промазал, но потом удалось собраться и остальные отстрелять без промахов, — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Гараничев занял в масс-старте 21-е место, допустив всего один промах.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный чемпион мира по биатлону и экс-глава СБР Владимир Драчёв раскритиковал выступления отечественных спортсменов и работу специалистов в национальной сборной в текущем сезоне.