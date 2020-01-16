Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что неудачные результаты женской команды не влияют на настроение мужской сборной России.
Я всегда постепенно вхожу в сезон и оптимальную форму набираю только к январю. Единственный сезон, ставший исключением, был, когда я тренировался с личным наставником Максимом Кугаевским. Вчерашние результаты девушек, конечно, расстроили, но не деморализовали. Я понимал, что у них своя программа подготовки, а у нас своя, — сказал Гараничев журналистам.
Ранее первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге заняла норвежка Тириль Экхофф, второе — шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е. Кристина Резцова финишировала 42-й, Ирина Старых — 60-й, Светлана Миронова — 77-й, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен