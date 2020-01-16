Я всегда постепенно вхожу в сезон и оптимальную форму набираю только к январю. Единственный сезон, ставший исключением, был, когда я тренировался с личным наставником Максимом Кугаевским. Вчерашние результаты девушек, конечно, расстроили, но не деморализовали. Я понимал, что у них своя программа подготовки, а у нас своя, — сказал Гараничев журналистам.