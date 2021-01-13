Биатлонист Елисеев замкнул десятку лучших в спринте в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/ab9a27f2-55bc-11eb-9f83-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: vk.com/matvey_e

Чистая стрельба позволила российскому биатлонисту Матвею Елисееву впервые в этом сезоне попасть в десятку лучших в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, который также без промахов прошёл два огневых рубежа и показал результат 24.43,6.

Второе место занял его соотечественник и главный преследователь в общем зачёте Кубка мира Стурла Лэгрейд, также отстрелявший чисто и уступивший 12,4 секунды. Замкнул тройку лучших также с безупречной стрельбой немец Арнд Пайффер, отставший от лидера на 27,9 секунды.

Елисеев проиграл лидеру 47,5 секунды и повторил лучший результат этого сезона для мужской команды. Герой победной эстафеты на предыдущем этапе Эдуард Латыпов показал 15-й результат с одним промахом, а Александр Логинов финишировал 21-м, также с одним кругом штрафа. Кирилл Стрельцов завершил гонку на 30 месте, допустив одну ошибку на втором огневом рубеже.

Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер сборной России по биатлону и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал дебют Эдуарда Латыпова в качестве финишёра сборной России, который принёс команде победу на финише смешанной эстафеты.