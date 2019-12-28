https://static.news.ru/photo/f34013dc-293f-11ea-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев приказом Министерства спорта РФ от 18 декабря 2019 года получил звание «Заслуженный мастер спорта». В прошедшем сезоне Елисеев стал бронзовым призёром чемпионата мира в смешанной эстафете.

Отец, первый и личный тренер биатлониста Павел Елисеев удостоен звания «Заслуженный тренер России».

Как писал NEWS.ru, Матвей Елисеев будет представлять Россию на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.