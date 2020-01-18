https://static.news.ru/photo/4aa01f30-39ff-11ea-8acc-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев объяснил, с чем связана его заминка на огневом рубеже в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ноги сегодня чувствовали себя тяжеловато, из-за чего много проиграл, а лыжи на спуске не подводили. На стойке замёрзли руки, и из-за этого не мог схватить патрон и потерял несколько секунд, — сказал Елисеев журналистам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россиянки финишировали на одиннадцатом месте (+2.33,8; 0+6). В составе сборной выступали Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.