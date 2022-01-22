Биатлонист Бабиков заявил, что в сборной России нет дружеского общения

Российский биатлонист Антон Бабиков оценил атмосферу в сборной России. Он заявил, что в национальной команде нет дружеского общения, однако это никак не связано с какими бы то ни было конфликтами в команде. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

У нас в команде нет никаких конфликтных отношений. Когда я говорю, что мы не говорили с тренерами, это не значит, что мы относимся друг к другу недостаточно уважительно. У нас нет в коллективе дружеского общения, чтобы мы могли дружно сесть за стол, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы команда, — сказал Бабиков.

Сегодня, 22 января, Антон Бабиков занял 10-ое место в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце, а 20 января в индивидуальной гонке он стал победителем соревнований.

Ранее сообщалось, что согласно критериям отбора, утверждённым Союзом биатлонистов России (СБР), тренеры национальной команды должны были определить состав на Олимпиаду-2022 по итогам выступлений на первом — седьмом этапах Кубка мира. Критерии отбора опубликованы на сайте СБР.