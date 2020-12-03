Биатлонист Бабиков рассказал как тренировался на изоляции в отеле

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Российский биатлонист Антон Бабиков, пропустивший первый этап из-за положительного теста на COVID-19, рассказал как поддерживал форму во время вынужденной изоляции.

Я старался по возможности тренироваться. Первые дни были более тяжёлыми, потому что мы были вынуждены сидеть в номере и было непонятно, будет ли возможность сдавать повторный тест. Были смешанные чувства, а тренировки в основном были силового характера. Я брал у Матвея Елисеева силовой станок и велосипед и за счёт этого поддерживал форму в номере. Через пять дней мне разрешили тренироваться с 22 до 6 утра и по ночам можно было бегать кросс. Потом я нашёл в городе подъём, где делал имитацию, а днём поддерживал себя силовой работой. С тренерами мы были на контакте, старались выжимать максимум из сложившейся ситуации, — рассказал Бабиков NEWS.ru.

Также спортсмен рассказал, как отнёсся к задержке результатов теста на коронавирус и настраивался на долгожданный дебют на Кубке мира.

Вчера я был счастлив, что наконец сдал тест, хотя ожидание результатов затянулось. Я благодарю всем, кто проконтролировал этот вопрос, в том числе и IBU. Обидно, что встал на лыжи только сегодня, но верю в наилучший исход, — отметил Бабиков.

Как сообщал NEWS.ru, второй этап Кубка мира в Финском Контиолахти завершился провалом для российских биатлонистов, которые не смогли попасть в тридцатку лучших.