«Бежал, и слёзы наворачивались»: Большунов о золоте Олимпиады

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам спортсмена, когда он бежал последний круг, слёзы наворачивались, так как он уже понимал, что возьмёт золото, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бежал последний круг, и слёзы наворачивались. Понимал: вот оно! Олимпийское золото! В нужный момент я забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами, — сказал Большунов.

25-летний спортсмен отметил, что за три дня до старта его скорость во время интервальной работы была ниже средней тренировочной и он из-за этого даже плакал. Но сегодня состояние было идеальным.

Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал на спуске на первом круге. Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Бронзу взял финн Ийво Нисканен.