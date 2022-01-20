Без сюрпризов: почему состав фигуристов на Олимпиаду порадовал

До старта Олимпиады осталось ровно две недели. Потихоньку федерации зимних видов спорта публикуют составы на Игры. Дошла очередь и до фигурного катания. И стоит признать, что придраться к составу фигуристов крайне тяжело. Наконец во главу угла был поставлен спортивный принцип! Кто же в итоге поедет в Пекин? Рассказываем.

Женщины

Едут: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Запасные: Елизавета Туктамышева и Майя Хромых

В женской дисциплине вопрос стоял только в отношении третьей путёвки. А если конкретно, то обсуждалось, кто больше достоин поехать на Игры — Анна Щербакова или Елизавета Туктамышева.

На чемпионате России ученица Этери Тутберидзе выступила не самым лучшим образом. Хоть она и обошла в итоге Лизу Туктамышеву (Аня расположилась на третьей строчке, Лиза — на четвёртой, если не считать юниорок), но уверенности в её кандидатуре не было. Многие были убеждены, что Туктамышева как в произвольной программе на внутреннем первенстве выглядела сильнее, так и по сезону более стабильно.

Однако федерация всё равно отправила на чемпионат Европы действующую чемпионку мира. И не прогадала. Несмотря на все разговоры о необходимости замены, все сложности по ходу сезона, Щербакова смогла доказать, что она не зря претендует на место на Олимпиаду. После сорванной короткой программы на европейском первенстве она собралась и выдала героический прокат в произвольной, который позволил ей в итоге занять второе место на чемпионате Европы.

Сразу после произвольной в Таллине стало понятно, кто поедет на Игры. Щербакова доказала, что она этого достойна. Сегодня федерация это официально подтвердила. Аня — в составе, Лиза — в запасе.

Ученица Мишина очень хорошо шла по сезону, но короткая программа в Санкт-Петербурге с падением на тройном акселе предрешила всё. Четвертое место на внутреннем первенстве против третьего на чемпионате страны и второго места на чемпионате Европы — это была слишком неравная борьба.

Михаил Коляда Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мужчины

Едут: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв

Запасные: Евгений Семененко и Пётр Гуменник

Пожалуй, главная интрига в отношении состава развернулась в мужской дисциплине. За третью путёвку на Игры ожесточённую борьбу вели Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Их первая очная встреча состоялась на чемпионате страны. Тогда ученик Кирилла Давыденко оказался сильнее своего оппонента. Он занял третью строчку, Женя — четвёртую. Впрочем, это не помешало федерации сделать выбор в пользу ученика Мишина. Памятуя хорошие выступления Семененко на международных стартах в прошлом сезоне, а также факт, что он был одним из тех, кто привёз третью квоту для России в мужских соревнованиях, федерация решила отправить на чемпионат Европы в Таллин именно его.

В тот момент казалось, что решение по третьей путёвке на Олимпиаде предопределено. Но перед самым стартом соревнований в Таллине с турнира снялся Михаил Коляда из-за травмы, а его место занял Андрей Мозалёв. Таким образом, у ученика Давыденко появилась ещё одна возможность побороться за Олимпиаду. И он этой возможностью воспользовался.

Да, по итогу соревнований оба фигуриста выступили неважно (не попали в тройку сильнейший), но Андрею опять удалось обойти Женю. И на этот раз федерация не стала избегать этого момента. Мозалёв дважды обыгрывал Семененко на турнирах, поэтому по спортивному принципу на Олимпиаду отправится именно он. Это справедливо.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Пары

Едут: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

В парах изначально всё было прозрачно и понятно. Сейчас в России (и не только) есть три сильнейших пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Они свой уровень и мастерство в этом сезоне подтвердили как на внутреннем первенстве, так и на чемпионате Европы. Теперь осталось показать свою силу на Олимпиаде.

Танцы

Едут: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозова — Андрей Багин,

Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный

Не было никаких сомнений на тему первой и второй путёвки. Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин — ведущие танцевальные дуэты России.

Что касается Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, то их попадание на Олимпиаду тоже не назовёшь чем-то удивительным. Мало того, что дебютанты во взрослых соревнованиях прогрессировали в этом сезоне во всех смыслах, так ещё им очень сильно улыбнулась удача. Третья пара страны Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро в этом сезоне самоустранилась из-за тяжелейших проблем со здоровьем, поэтому у молодых ребят появилась возможность себя проявить. И так получилось, что этой возможность воспользовались Диана и Глеб. Так получилось.

Стоит сказать, что остальные молодые танцевальные дуэты не выглядели на голову сильнее своих оппонентов. Поэтому федерация особо ничего не теряла, отправляя на Олимпиаду именно Дэвис и Смолкина.