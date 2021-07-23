Без сознания: для российской лучницы Игры могли закончиться, не начавшись

Олимпиада в Токио началась для нашей команды не лучшим образом. Во время квалификационного раунда по стрельбе из лука на Играх россиянка Светлана Гомбоева потеряла сознание. Спортсменке срочно оказали первую медицинскую помощь, а затем отправили в больницу. Рассказываем, что произошло с Гомбоевой и как это скажется на последующем участии спортсменки в Олимпиаде в Токио.

Неожиданно упала

После последнего выстрела Светлана отправилась к щиту посмотреть результат, но даже не успев отойти от щита, оказалась на газоне — лучница потеряла сознание. Произошло это из-за непростых климатических условий. Во время соревнований температура воздуха превышала отметку в 30 градусов. На это обстоятельство впоследствии указали другие участницы из команды России. Призёр Олимпиады-2016 Ксения Перова, которая одной из первых подбежала к Гомбоевой, рассказала, как всё произошло.

Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конечно, тоже присутствует, но всё-таки главная причина — погода. Её увезли доктора, — слова Перовой приводит пресс-служба ОКР.

К слову, о докторах: первую помощь лучнице оказали медицинские специалисты из Италии, Великобритании и США, а уже после этого спортсменку увезли местные доктора. Об этом ОКР рассказал тренер сборной России Станислав Попов. По его мнению, спортсменка не выдержала жары. Хотя ранее во Владивостоке они выступали в схожих климатических условиях. Видимо, в Японии сказалась духота, считает Попов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На Олимпиаду с доктором

К счастью, ситуация разрешилась благополучно для Светланы. Сейчас спортсменка находится в Олимпийской деревне под наблюдением врачей. Ей ещё потребуется некоторое время на восстановление. Однако уже сейчас можно утверждать, что здоровью спортсменки ничего не угрожает.

Сегодня она весь день будет под наблюдением медиков, на следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам, должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет, — сказал руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

Битва с Украиной

То, что Гомбоева сможет продолжить выступление на Играх, — отличная новость для всех. 25 июня состоится командный турнир по стрельбе из лука среди женских сборных. На стадии 1/8 команда России должна будет сразиться с Украиной.

Что касается личного турнира, то плей-офф состоится 28 июня. Гомбоевой в 1/32 предстоит встретиться с голландкой Габриэлой Шлёссер. Соперница в квалификации показала 20-й результат. У Светланы показатели ниже — только 45-е место. Но учитывая то, в каком состоянии проводила квалификационный раунд спортсменка, можно рассчитывать на более удачные последующие показатели.