Без сенсаций: «битва полов» завершилась в пользу Трусовой и Ко

Главный спор последних нескольких лет в фигурном катании разрешился. Теперь официально: российские девушки-одиночницы непросто не уступают парням в техническом наборе, но и способны их даже обыгрывать. На прыжковом фестивале, который прошёл в рамках командного турнира Кубка Первого канала, Александра Трусова и Анна Щербакова не оставили ни единого шанса Михаилу Коляде и Ко. Как прошли уникальные соревнования в «Мегаспорте», рассказывает NEWS.ru.

Беспрецедентный турнир

То, что женщины-одиночницы вышли на сверхвысокий уровень, было ясно уже давно. Технический контент некоторых фигуристок как на внутренних соревнованиях, так и на международных зачастую значительно превосходил мужской. Однако всё это время у девчонок не было возможности продемонстрировать своё превосходство над мужчинами.

Ситуацию исправила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), создав командный турнир Кубок Первого канала по фигурному катанию. Сами соревнования начинаются только 6 февраля, а предварял их беспрецедентный для России прыжковый фестиваль, который наконец-то должен был дать ответ на вопрос: кто же круче прыгает, девочки или мальчики?

Регламент

Всего на фестивале было заявлено две команды — по четыре человека в каждой. Женскую представляли Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Состав парней выглядел так: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв.

Всего прыжковый турнир включал в себя три раунда. В первом команды выполняли по очереди одинаковый набор прыжков, во втором каждый фигурист исполнял самый сложный для себя прыжок, а в решающем третьем раунде необходимо было сделать сложнейший каскад из пяти прыжков (каскад каждый спортсмен определял для себя сам).

На турнире учитывалась стоимость каждого прыжка. Её оценивала квалифицированная бригада судей во главе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Приглашённые арбитры учитывали качество исполнения прыжков по шестибальной системе оценок. Все баллы в итоге суммировались, и выиграть должна была команда с наибольшей суммой очков. А теперь давайте перейдём к самому интересному.

Татьяна Тарасова Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение Туктамышевой

Первый раунд открывали девушки. Камила Валиева начала соревнования по прыжкам с каскада тройной лутц — тройной тулуп. Каскад был исполнен чисто и заслужил максимальную оценку экспертного жюри. Отвечал Камиле Михаил Коляда. Подопечный Алексея Мишина также без каких-либо трудностей справился с тройным лутцем и тройным тулупом. Правда Тамара Москвина посчитала, что прыжок был исполнен неидеально и поставила трёхкратному чемпиону России оценку 5,9. Остальные удостоили прыжок максимальным баллом.



Следующий заявленный прыжок был тройной аксель. От женщин его исполняла Туктамышева (произошло падение), от мужчин — Игнатов. Ученик Евгения Рукавицына справился с трикселем намного лучше.



Далее в программе шёл четверной лутц. Трусовой исполнить сложный прыжок не удалось (фигуристка коснулась льда). А вот Алиеву, который неожиданно решил бросить вызов Русской Ракете, прыжок поддался. Была, конечно, небольшая помарка, но она сильно на оценках не отразилась.

Дмитрий Алиев Сергей Савостьянов/ТАСС

Завершал же первый раунд тяжелейший каскад из четверного флипа и тройного тулупа. Щербакова исполнила его с присущей ей лёгкостью, но два арбитра всё-таки поставили оценку — 5,9. «Засудили», — тихонько донеслось с соседней трибуны. Отвечать Щербаковой пришлось чемпиону мира среди юниоров 2020 года Андрею Мозалёву. Несмотря на непростой выезд на четверном прыжке, каскад был сделан и принёс хорошие баллы команде парней.

Таким образом, по итогам первого раунда вперёд неожиданно вырвались фигуристы. Но отставание между командами не составило даже одного балла, поэтому было понятно, что главная битва ещё впереди. Так и произошло.

Парни начали сыпаться

Из команды девушек второй раунд начала Туктамышева. Исполняла она, естественно, свой фирменный тройной аксель. То, насколько удачно удалось выполнить сложнейший прыжок, можно было понять по баллам — они были максимальными. А противостоял ей одногруппник Михаил Коляда. Он не стал ограничиваться тройным акселем и решил исполнить четверной тулуп. Не получилось — фигурист упал с прыжка.

Михаил Коляда Сергей Савостьянов/ТАСС

Трусова также ожидаемо заявила четверной прыжок — лутц. К счастью, вторая попытка сделать его к всё-таки увенчалась успехом, а вот Макар Игнатов со своим четверным риттбергером не смог справиться.Вообще, четверной лутц оказался самым популярным прыжком этого вечера в «Мегаспорте». Анна Щербакова и Дмитрий Алиев также выбрали лутц в четыре оборота в качестве самого сложного прыжка. И если Щербаковой удалось справиться с этим прыжком, то Алиеву — нет.Завершала второй раунд пара соперников Валиева-Мозалёв. Камила остановилась на четверном тулупе — «сделано!». А Андрей пошёл на сложнейший четверной флип, но не осилил его.

По второму раунду стало понятно, что парни начинают понемногу сдавать позиции. Однако полное фиаско мужской команды произошло в третьем раунде.

Девочки на миллион

Перед тем, как перейти к третьему раунду, необходимо сказать, что каскад из пяти прыжков является уникальной историей. Подобный набор не выполняется ни на одном официальном турнире, поэтому было интересно, как с этим непростым вызовом справятся отечественные фигуристы. Забегая вперёд, скажем: нашим девочкам не страшны никакие каскады.

Итак, каждый фигурист мог заявить любой каскад из прыжков. Туктамышева решила исполнить один тройной лутц и четыре двойных акселя. Все прыжки были сделаны на высоком уровне. А вот какой каскад запланировал Коляда, так и не удалось выяснить. Он сорвал первый же прыжок, что автоматически привело к нулевой оценке за весь набор. Впоследствии станет понятно, что этот срыв не только сильно ударил по баллам команды, но и по настрою остальных парней.

Следующая пара соперников справилась со своими каскадами хорошо. Трусова выдала сумасшедший набор: четверной лутц, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов и тройной тулуп. Не отстал и Игнатов. Он исполнил четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, двойной тулуп.

Александра Трусова Александр Вильф/РИА Новости

Щербакова под стать Трусовой отличилась мощным каскадом: четверной флип, тройной тулуп, тройной риттбергер, ойлер и тройной сальхов. Но Алиев, который обязан был спасать мужской коллектив, не справился с бременем ответственности. Он, как и Коляда, сорвал первый же прыжок.Завершали турнир Валиева и Мозалёв. Вице-чемпионка России также с лёгкостью осилила свой каскад из пяти прыжков. Не подкачал и ученик Кирилла Давыденко, но его вырванный на зубах каскад вряд ли уже как-то мог исправить положение дел в мужской команде.

В итоге девушки опередили парней аж на 50 (!) баллов, за что не только удостоились оваций «Мегаспорта», но и призового выигрыша в миллион рублей. Достойная награда для столь достойного перформанса.