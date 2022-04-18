«Без российских фигуристок есть преимущества»: журналистка из Канады о ЧМ

Канадская журналистка Беверли Смит написала в Twitter, что благодаря отсутствию российских фигуристок на чемпионате мира среди юниоров в Таллине участницы из других стран смогли выиграть соревнования. Она считает, что это важное преимущество санкций в отношении спортсменов из РФ.
Без российских девушек, которые не участвуют в юниорском чемпионате мира, можно легко увидеть другие преимущества: американки заняли первое, третье и шестое места, — написала журналистка.
Накануне золото на чемпионате мира среди юниоров в одиночном катании взяла американка Изабо Левито.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Причина такого шага — военная операция России на территории Украины.