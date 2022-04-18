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«Без российских фигуристок есть преимущества»: журналистка из Канады о ЧМ

Журналистка Смит заявила, что фигуристки из других стран смогли выиграть ЧМ без россиянок
13:16, 18 апреля 2022
«Без российских фигуристок есть преимущества»: журналистка из Канады о ЧМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Канадская журналистка Беверли Смит написала в Twitter, что благодаря отсутствию российских фигуристок на чемпионате мира среди юниоров в Таллине участницы из других стран смогли выиграть соревнования. Она считает, что это важное преимущество санкций в отношении спортсменов из РФ. 

Без российских девушек, которые не участвуют в юниорском чемпионате мира, можно легко увидеть другие преимущества: американки заняли первое, третье и шестое места, — написала журналистка.

Накануне золото на чемпионате мира среди юниоров в одиночном катании взяла американка Изабо Левито.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Причина такого шага — военная операция России на территории Украины.

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