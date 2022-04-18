«Без российских фигуристок есть преимущества»: журналистка из Канады о ЧМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов, сообщает «Р-спорт». Накануне фигурист Евгений Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд.

Он (Женя. — NEWS.ru) не мог встать из-за прожекторов во время шоу. Они светят прямо в глаза, ничего не видно. Мы когда сами катались, тоже ничего не видели. Я вчера...