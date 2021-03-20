Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по боксу

https://static.news.ru/photo/cb6d290a-89c2-11eb-9400-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу.

Бой Бетербиева и Дайнеса прошёл в Москве. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде 12-раундового поединка.

В результате Артур Бетербиев сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

Артуру Бетербиеву 36 лет. За время профессиональной карьеры он одержал 16 побед (все нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Это было первое выступления российского боксёра в своей стране.

Адаму Дайнесу 30 лет. В его активе 19 побед, из которых 10 он одержал нокаутом, 2 поражения и одна ничья.

Ранее непобеждённый российский средневес Павел Силягин (7-0, 4 КО) победил единогласным решением судей узбека Азизбека Абдугофурова (13-1, 5 КО) в соглавном бою вечера бокса в Москве и завоевал титул чемпиона WBC Silver. Об этом писал NEWS.ru.