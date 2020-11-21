Бестемьянова восхитилась выступлением фигуристки Туктамышевой на Гран-при

А что говорить о Туктамышевой? Весь зал встал. Мы стояли и хлопали несколько минут. Это просто чудо! Испытываю восторг от проката! У Александры Трусовой что-то не пошло сегодня выступление. Когда у неё не пошли четвертные, она расстроилась. Это было очень заметно. Падение с тройного лутца стало завершением всего. Но через такое тоже нужно пройти. Этот прокат нужно пережить. Я очень надеюсь, что Саша справится. Косторная, на мой взгляд, выступила на этот раз лучше, чем в Казани. Чемпионка Европы ещё не в пике своей формы, но она её набирает постепенно, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.