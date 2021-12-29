Бестемьянова пояснила, в каком случае Щербакову нужно лишить путёвки на ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что в случае неудачного выступления Анны Щербаковой на чемпионате Европы по фигурному катанию её нужно вывести из состава сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Бывшая спортсменка отметила, что провести контрольные прокаты с участием бронзовой медалистки чемпионата России и Елизаветы Туктамышевой вряд ли возможно, пишет «Чемпионат».

Устраивать прокаты девочкам, которые только что так выложились на чемпионате России и практически через неделю после Нового года выступят на чемпионате Европы... Наверное, это по меньшей мере будет издевательство над девушками. Нужно смотреть по результатам на чемпионате Европы. Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять её, — сказала Бестемьянова.

Экс-фигуристка отметила, что её удивляет ироничная реакция на идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести контрольный прокат с участием Щербаковой и Туктамышевой. По словам Бестемьяновой, подобное неприлично в отношении заслуженных деятелей российского фигурного катания.

Женя Плющенко — это очень уважаемый человек, двукратный олимпийский чемпион и имеет полное право высказывать свою точку зрения, — заключила она.

Выдвинув идею провести контрольный прокат с участием фигуристок, Плющенко намекнул на неоднозначные результаты чемпионата России. В рамках национального первенства Щербакова заняла третью строчку, не сумев исполнить ни один четверной прыжок, в то время как Туктамышева с двумя элементами ультра-си стала лишь седьмой. Тем самым она упустила шанс поехать в Пекин.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что для проведения контрольного проката с участием Туктамышевой и Щербаковой не остаётся времени. По словам функционера, он не видел, чтобы где-либо подобным образом определяли обладателя путёвки на Олимпиаду.