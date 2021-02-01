Бестемьянова считает логичным отсутствие учениц Тутберидзе на юниорском ЧР

https://static.news.ru/photo/9bc00254-649c-11eb-be7a-96000091f725_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: https://www.facebook.com/natalya.bestemyanova

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала отсутствие в списке участниц на предстоящем чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров учениц Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачёвой и Майи Хромых.

Девочки в этом сезоне выступают по-взрослому, они готовят себя к борьбе за попадание на Олимпийские игры. Поэтому тренерский штаб определил, на какие соревнования им выставлять своих спортсменок. К тому же в этом году нет чемпионата мира, поэтому какой в этом смысл? — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Первенство России среди юниоров пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.

Ранее NEWS.ru. писал, что на исполкоме Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение провести в назначенные сроки чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года.