Бестемьянова оценила участие Загитовой и Медведевой в командном турнире

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в командном турнире в Москве в качестве капитанов.
Это здорово, что они будут капитанами. Я не вижу в этом никакой проблемы. Они относятся к своему очному противостоянию, как к игре. Сам турнир должен стать очень красивой историей. Таких спортивных шоу не хватает на нашем телевидении. Мы все скучаем по нашим спортсменам, по тем зрелищам, которых мы лишились из-за отмены чемпионата Европы. Для самих спортсменов это лишняя тренировка, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Командный турнир пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.
Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут капитанами в командном турнире с участием российских звёзд фигурного катания. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.