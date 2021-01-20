Бестемьянова оценила участие Загитовой и Медведевой в командном турнире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут капитанами в командном турнире с участием российских звёзд фигурного катания, который состоится в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и...