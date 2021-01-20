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Бестемьянова оценила участие Загитовой и Медведевой в командном турнире

12:35, 20 января 2021
Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в командном турнире в Москве в качестве капитанов.

Это здорово, что они будут капитанами. Я не вижу в этом никакой проблемы. Они относятся к своему очному противостоянию, как к игре. Сам турнир должен стать очень красивой историей. Таких спортивных шоу не хватает на нашем телевидении. Мы все скучаем по нашим спортсменам, по тем зрелищам, которых мы лишились из-за отмены чемпионата Европы. Для самих спортсменов это лишняя тренировка, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Командный турнир пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут капитанами в командном турнире с участием российских звёзд фигурного катания. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.

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