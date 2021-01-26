Бестемьянова негативно восприняла возможное название сборной России на ЧМ

https://static.news.ru/photo/ab97808a-5ffb-11eb-9a30-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что сборная России по фигурному катанию может выступить на чемпионате мира под сокращённым названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — Figure Skating Russia (FSR).

А что от моего мнения может зависеть? Могу ли я протестовать? Мне не нравится, но я ничего не могу поделать. Мы не можем отказаться от участия в чемпионате мира из-за этого, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Решение сменить название сборной России по фигурному катанию вызвано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). До 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

Ранее NEWS.ru писал, что американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот объяснил, почему разочаровался в двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.