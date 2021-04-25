Бестемьянова назвала претенденток на Олимпиаду, среди них есть Косторная

https://static.news.ru/photo/4d4a671e-a695-11eb-a207-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала российских фигуристок, которые должны претендовать на участие в Олимпиаде. Среди спортсменок прозвучало имя Алёны Косторной, передаёт «Чемпионат».

Все давно ждали, что Косторная вернёт тройной аксель. Но она немножко опоздала с этим. Если бы она вернула этот прыжок раньше, был бы другой расклад. Теперь у неё появляется шанс поехать на Олимпиаду. Мне кажется, на сегодняшний день пять основных претендентов — Щербакова, Туктамышева, Трусова, Валиева и Косторная, если та будет делать тройной аксель, — сообщила Бестемьянова.

Ранее российская фигуристка Алёна Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На прыжке был зафиксирован степ-аут.

Последний раз 17-летняя фигуристка исполняла тройной аксель на чемпионате Европы в Граце в 2020 году, который стал для неё победным. После того как Алёна перешла в команду тренера Евгения Плющенко, она не выполняла элемент ультра-си. Причиной подобного стали перерыв в тренировках и перенесённая болезнь. Однако вернувшись к Этери Тутберидзе, с которой она работала с сезона-2017/18, главным условием тренеров стало восстановление приёма.

Сообщалось, что после выступления в шоу «Чемпионы на льду» фигуристки группы Этери Тутберидзе разыграли шуточный номер. Под видео, опубликованном на странице фанатов чемпионки мира — 2021 Анны Щербаковой, болельщики назвали девушек пенсионерками.