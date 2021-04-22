Бестемьянова назвала фигуристок, которые должны войти в состав сборной

https://static.news.ru/photo/25689f94-a367-11eb-b625-96000091f725_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: natalya.bestemyanova/facebook.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кто должен быть в составе сборной России по фигурному катанию в новом сезоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

В сборной точно должны быть те, кто выступал на чемпионате мира. Это были очень сильные люди, сильный состав. К ним добавятся ещё несколько человек. Но я не думаю, что нужно вызывать Алину Загитову и Евгению Медведеву, — сказала спортсменка.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Евгения Медведева из-за проблем со здоровьем пропустила все официальные старты в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории завоевала первое место в командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy). Турнир проходил в японской Осаке.