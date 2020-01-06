Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что арбитры в танцах на льду являются предвзятыми.

С одной стороны, появились какие-то критерии оценок, но предвзятости, как мне кажется, стало ещё больше, чем раньше, — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Она также отметила, что арбитры должны иметь определённую квалификацию.

Ранее Бестемьянова рассказала о главном даре тренера Татьяны Тарасовой и объяснила, почему считает её самым важным человеком в своей спортивной жизни, писал NEWS.ru.

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