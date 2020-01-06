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Выступавшая в танцах на льду Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала о главном даре тренера Татьяны Тарасовой и объяснила, почему считает её самым важным человеком в своей спортивной жизни.

В интервью ТАСС спортсменка пояснила, что в паре с Андреем Букиным Тарасова была их бессменным тренером на протяжении всей карьеры. При этом, по словам Бестемьяновой, именно легенда советского и российского...