Берзин заявил, что его победа на «Джиро д’Италия» никому в РФ была не нужна

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Велогонщик Евгений Берзин, первым из россиян выигравший престижную веломногодневку «Джиро д’Италия» в 1994 году, заявил, что его победа в России никем не была замечена.

Никому это было не нужно. Кому что было нужно в 1994-м? Своих проблем у всех хватало, да и сейчас никому особо не интересно это дело. Проблемы сейчас экономические, ну кому интересен спорт? — приводит слова Берзина «Матч ТВ».

3 июня Берзин празднует 50-летие. Во время гонки в 1994 году он владел майкой лидера 19 дней, выиграл три этапа. Также выигрывал гонку Льеж — Бастонь — Льеж, становился чемпионом России в гонке с раздельным стартом, выиграл этап «Тур де Франс».

Ранее сообщалось, что старт знаменитой веломногодневки «Джиро д’Италия», которая должна была начаться 9 мая в Будапеште (Венгрия), перенесён из-за коронавируса, писал NEWS.ru.