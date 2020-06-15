Белозёров возглавил резервный состав мужской сборной России по биатлону

Российский специалист Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской национальной сборной по биатлону.
Мы распределили обязанности, я перешёл на должность старшего тренера резервной команды, —
цитируетБелозёрова ТАСС.
Он отметил, что во время соревнований может произойти перераспределение тренеров по их функционалу.
В прошлом сезоне Белозёров работал старшим тренером мужской сборной России.
Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.
Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.
Добавьте наши новости в избранные источники