Известный белорусский обозреватель биатлона Руслан Васильев считает, что российские СМИ не находятся на тропе войны с иностранцами, что позволяет им жёстко критиковать Александра Логинова.
Ваши журналисты пытаются договориться и помириться, когда надо воевать и действовать столь же агрессивно в отношении Фуркада, норвежцев и кого угодно и поднимать тему терапевтических исключений. Она должна муссироваться постоянно, — рассказал Васильев в интервью NEWS.ru.
В то же время Васильев отметил, что Логинов слишком эгоистичен и тренируется только для себя, как тот же Бё-младший, хотя большой спортсмен должен производить эмоции для болельщиков в первую очередь и жертвовать ради них даже семейными вопросами.
Как сообщал NEWS.ru, Карим Халили может принять участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира.
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