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Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела вместо Польши в другую страну

08:12, 04 августа 2021
Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела вместо Польши в другую страну Кристина Тимановская Фото: kristi_timanovskaya/instagram.com
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула столицу Японии, где проходит летняя Олимпиада — 2020. Правда вместо Польши, куда спортсменка собиралась изначально, она пересела на рейс до другого государства, сообщает ТАСС.

По информации источника, она отправилась в Вену, столицу Австрии. О причинах такого решения не сообщается. Однако предполагается, что это связано с польским посольством, которое сопровождало легкоатлетку. По мнению сотрудников, до Варшавы должны были лететь несколько иностранных журналистов. 

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров, а также была включена в состав эстафеты 4×400 метров. Спортсменка отказалась выступать и выразила возмущение неожиданным для себя решением, после чего НОК Белоруссии попытался вернуть спортсменку на родину, отозвав её заявку на участие в Играх. Тимановская отказалась лететь в Минск и попросила японские власти о помощи.

Ранее муж белорусской бегуньи ответил на вопрос о связях их семьи с белорусской оппозицией и противниками президента страны Александра Лукашенко. 

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