Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела вместо Польши в другую страну

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула столицу Японии, где проходит летняя Олимпиада — 2020. Правда вместо Польши, куда спортсменка собиралась изначально, она пересела на рейс до другого государства, сообщает ТАСС.

По информации источника, она отправилась в Вену, столицу Австрии. О причинах такого решения не сообщается. Однако предполагается, что это связано с польским посольством, которое сопровождало легкоатлетку. По мнению сотрудников, до Варшавы должны были лететь несколько иностранных журналистов.

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров, а также была включена в состав эстафеты 4×400 метров. Спортсменка отказалась выступать и выразила возмущение неожиданным для себя решением, после чего НОК Белоруссии попытался вернуть спортсменку на родину, отозвав её заявку на участие в Играх. Тимановская отказалась лететь в Минск и попросила японские власти о помощи.

Ранее муж белорусской бегуньи ответил на вопрос о связях их семьи с белорусской оппозицией и противниками президента страны Александра Лукашенко.