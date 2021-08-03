Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетела вместо Польши в другую страну

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула столицу Японии, где проходит летняя Олимпиада — 2020. Правда вместо Польши, куда спортсменка собиралась изначально, она пересела на рейс до другого государства, сообщает ТАСС.
По информации источника, она
Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров, а также была включена в состав эстафеты 4×400 метров. Спортсменка отказалась выступать и выразила возмущение неожиданным для себя решением, после чего НОК Белоруссии попытался вернуть спортсменку на родину, отозвав её заявку на участие в Играх. Тимановская отказалась лететь в Минск и попросила японские власти о помощи.
Ранее муж белорусской бегуньи ответил на вопрос о связях их семьи с белорусской оппозицией и противниками президента страны Александра Лукашенко.