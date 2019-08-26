https://static.news.ru/photo/b2d958b6-c7d9-11e9-95ce-fa163e074e61_660.jpg Ольга Якушева Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

Белорусская федерация биатлона не станет приглашать в состав национальной команды российскую спортсменку Ольгу Якушову.

О намерении Якушовой перейти в нашу сборную мы узнали из прессы, такой вариант мы сейчас не рассматриваем, — приводит слова представителя федерации ТАСС .

В августе 27-летняя биатлонистка рассказала «Спорт-Экспрессу» о намерении начать выступать за сборную Белоруссии, с которой у неё уже есть договорённость о переходе.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что на летнем чемпионате подобные разговоры не обсуждались.

Якушова является чемпионкой Европы в смешанной эстафете 2016 года. В январе 2018 года объявила о завершении спортивной карьеры.

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