Бельгиец Ваут ван Арт выиграл пятый этап «Тур де Франс»

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Польский велогонщик Эмануэль Пясковый из команды Mazowsze Serce Polski выиграл второй этап многодневки «Тур Сербии» протяжённостью 160 км со стартом в Миниоце и финишем в Пожареваце.

Вторым финишировал испанец Марти Маркес (Equipo Kern Pharma), третьим — Матвей Никитин (Vino — Astana Motors) из Казахстана. Россиянин Роман Майкин (Cambodia Cycling Academy), выигравший первый этап, финишировал 41-м и...