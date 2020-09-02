16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Бельгиец Ваут ван Арт выиграл пятый этап «Тур де Франс»

18:53, 02 сентября 2020 15
Ваут ван Арт Ваут ван Арт Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт из команды Тeam Jumbo — Visma стал победителем пятого этапа «Тур де Франс» протяжённостью 183 км со стартом в городе Гап и финишем в Приве.

Победитель показал время 4 часа 21:22 минуты. Вторым финишную черту пересёк голландец Кес Бол (Team Sunweb), третьим — ирландец Сэм Беннет.

Лидером генеральной классификации после четырёх этапов по-прежнему является француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step), выигравший второй этап. Также сохранили свои позиции в общем зачёте британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott, 2-е место) и словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma, 3-е).

Накануне четвёртый этап протяжённостью 160,5 км от Систерона до Орсьер-Мерлетта выиграл словенец Роглич, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео