Бельгиец Ваут ван Арт одержал вторую победу на «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт из команды Jumbo — Visma стал победителем седьмого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 168 км со стартом в Мийо и финишем в Лаворе.
Второе место занял норвежец Эдвальд Боассон Хаген (NTT Pro Cycling), третьим финишировал француз Бриан Кокар (B&B Hotels — Vital Concept p/b KTM).
Таким образом, бельгиец одержал вторую победу на «Тур де Франс». Ранее он первенствовал на пятом этапе.
После семи этапов лидером генеральной классификации остался англичанин Адам Йейтс (Mitchelton-Scott). Второе место сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma), на третье место переместился француз Гийом Мартен (Cofidis, Solutions Crédits).
Накануне казахстанский велогонщик Алексей Луценко из команды Astana стал победителем шестого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 191 км со стартом в коммуне Ле-Тей и финишем в Мон Эгуале, писал NEWS.ru.
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