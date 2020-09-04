Бельгиец Ваут ван Арт одержал вторую победу на «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/a983cca4-eec2-11ea-a8e8-fa163e074e61_660.jpg Ваут ван Арт Фото: Panoramic/Global Look Press

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт из команды Jumbo — Visma стал победителем седьмого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 168 км со стартом в Мийо и финишем в Лаворе.

Второе место занял норвежец Эдвальд Боассон Хаген (NTT Pro Cycling), третьим финишировал француз Бриан Кокар (B&B Hotels — Vital Concept p/b KTM).

Таким образом, бельгиец одержал вторую победу на «Тур де Франс». Ранее он первенствовал на пятом этапе.

После семи этапов лидером генеральной классификации остался англичанин Адам Йейтс (Mitchelton-Scott). Второе место сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma), на третье место переместился француз Гийом Мартен (Cofidis, Solutions Crédits).

Накануне казахстанский велогонщик Алексей Луценко из команды Astana стал победителем шестого этапа многодневки «Тур де Франс» протяжённостью 191 км со стартом в коммуне Ле-Тей и финишем в Мон Эгуале, писал NEWS.ru.