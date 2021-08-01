Бегунья Тимановская провела ночь в отеле аэропорта Токио

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии намеревался вернуть на родину, провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, сообщает ТАСС.

Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищённой обстановке, — подчеркнул он.

Глава пресс-службы МОК добавил, что ночью со спортсменкой лично общались представители оргкомитета Олимпиады.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее стало известно, что депутат парламента Японии от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава приезжал в аэропорт Ханэда в Токио, чтобы добиться встречи со спортсменкой. Однако ему заявили, что Тимановской в аэропорту нет. Депутат не поверил этой информации.