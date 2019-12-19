https://static.news.ru/photo/f81e69ae-22bd-11ea-bab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Баскетболисты петербургского «Зенита» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги одержали победу в Стамбуле над турецким «Фенербахче» — 84:81 (18:22, 20:21, 22:16, 24:22).

Победу «сине-бело-голубым» принёс трёхочковый бросок Эндрю Альбиси за две с половиной секунды до финальной сирены при равном счёте. Французский защитник стал одним из самых результативных в составе «Зенита», набрав 12 очков. Больше — только у Матеуша Понитки (16 очков и 8 результативных передач).

У хозяев лучшую результативность показали Жоффрей Ловернь (18 очков) и Никола Калинич (16 очков).

Одержав четвёртую победу в турнире, «Зенит» поднялся в турнирной таблице с последнего места на предпоследнее, 17-е. У «Фенербахче» осталось в активе пять побед и 15-я строчка в таблице.

Результаты других матчей первого игрового дня 15-го тура Евролиги: «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Панатинаикос» (Афины, Греция) — 88:79, «Армани Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 78:71, «Баскония» (Испания) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 55:77.

20 декабря, во второй игровой день тура среди прочих встреч подмосковные «Химки» дома сыграют с каунасским «Жальгирисом», а московские «армейцы» следом за «Зенитом» попытаются выиграть в турецкой столице, только соперник будет куда серьёзнее — лидер регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес», из 14 матчей нынешнего розыгрыша проигравший лишь два.

Накануне в поединке 14-го тура Евролиги «Химки» на выезде уступили в овертайме греческому «Олимпиакосу», несмотря на то, что лидер подмосковной команды Алексей Швед набрал 36 очков, писал ранее NEWS.ru.