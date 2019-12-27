https://static.news.ru/photo/c330306a-28da-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: basket.fc-zenit.ru

Баскетболисты петербургского «Зенита» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке уступили сербской «Црвене Звезде» из Белграда — 58:65 (16:20, 24:17, 7:14, 11:14).

Самыми результативными у хозяев стали Остин Холлинз (14 очков) и Уилл Томас (11 очков).

В составе гостей лучшую результативность показали Билли Бэрон (26 очков) и Лоренсо Браун (18 очков, 9 подборов и 6 результативных передач).

Для «сине-бело-голубых» это поражение стало 12-м в 16 проведённых встречах, команда находится на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Евролиги. Хуже показатели только у каунасского «Жальгириса» (три победы в 16 играх).

«Црвена Звезда», имея в активе семь выигрышей, поднялась на десятое место в таблице.

В следующем туре 3 января 2020 года «Зенит» сыграет на выезде с итальянским «Миланом».

Подмосковные «Химки» в 16-м туре Евролиги в гостях уступили французскому клубу АСВЕЛ, ранее писал NEWS.ru.