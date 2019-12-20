https://static.news.ru/photo/3a673fca-2363-11ea-8466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги одержали победу в Стамбуле над турецким клубом «Анадолу Эфес» — 81:80 (23:22, 20:25, 16:19, 22:14).

Самыми результативными в составе «армейцев» стали Майк Джеймс (28 очков, 6 подборов и 4 результативные передачи) и Кайл Хайнс (16 очков и 6 подборов).

У хозяев лучшую результативность показали Крунослав Симон (21 очко и 5 подборов) и Шэйн Ларкин (18 очков и 4 «ассиста»).

ЦСКА одержал десятую победу в 15 встречах и занимает пятое место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. Потерпевший поражение от «армейцев» «Анадолу Эфес» теперь делит лидерство в турнире с мадридским «Реалом» (команды имеют по 12 побед).

В следующем туре ЦСКА 26 декабря проведёт домашний поединок с итальянским «Армани Миланом». Правда, поскольку домашняя арена «красно-синих» — столичный «Мегаспорт» — будет отдан под новогодние представления, встреча с миланским клубом перенесена в Калининград.

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