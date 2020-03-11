Баскетбольный клуб ЦСКА 12 марта сыграет с немецкой «Альбой» в рамках регулярного чемпионата Евролиги в «Мегаспорте» при поддержке зрителей.
Матч с «Альбой» состоится по расписанию в «Мегаспорте» в полном соответствии с распоряжениями государственных и городских властей, в ближайшее время мы разработаем и объявим алгоритм ограничения посещаемости, — приводит слова президента клуба Андрея Ватутина пресс-служба команды.
Ватутин добавил, что в ближайшее время руководство определит местоположения игр с оставшимися соперниками «АСВЕЛом» (Франция) и «Маккаби» (Израиль), не исключая вариант переноса встреч в УСК ЦСКА.
10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена выполнить «решение государственных органов», вызванное угрозой эпидемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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