Баскетбольный «Автодор» расстался со всеми легионерами

Руководство саратовского баскетбольной клуба «Автодор» прекратило сотрудничество со всеми легионерами команды.
Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему. К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий, — приводят слова президента коллектива Владимира Родионова «Известия».
Кроме того, руководитель «Автодора» объяснил причину подобного решения. Он считает, что баскетболисты не подошли «под скоростной стиль игры», в результате чего в текущем сезоне Единой лиги ВТБ результаты «были довольно слабые».
После 18 игр регулярного чемпионата России клуб из Саратова занимает 12-е место.
Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) отменило все соревнования под эгидой организации, запланированные на лето 2020 года, писал ранее NEWS.ru.
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