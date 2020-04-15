Баскетбольный «Автодор» расстался со всеми легионерами

https://static.news.ru/photo/bd4659be-7ee2-11ea-849d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.avtodor.ru

Руководство саратовского баскетбольной клуба «Автодор» прекратило сотрудничество со всеми легионерами команды.

Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему. К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий, — приводят слова президента коллектива Владимира Родионова «Известия».

Кроме того, руководитель «Автодора» объяснил причину подобного решения. Он считает, что баскетболисты не подошли «под скоростной стиль игры», в результате чего в текущем сезоне Единой лиги ВТБ результаты «были довольно слабые».

После 18 игр регулярного чемпионата России клуб из Саратова занимает 12-е место.

Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) отменило все соревнования под эгидой организации, запланированные на лето 2020 года, писал ранее NEWS.ru.