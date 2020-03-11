Баскетбольная Евролига временно приостановила сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, об этоим стало известно NEWS.ru.
Официально Евролига закрыта, — сказал NEWS.ru источник, близкий к турниру.
Евролига 12 марта провела консультации с клубами относительно приостановки сезона.
Таким образом, матч ЦСКА (Москва) — «Альба» (Берлин) 12 марта не состоится.
Ранее министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должн был пройти в Монреале, писал NEWS.ru.
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