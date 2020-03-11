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Большинству гонщиков команды «Газпром-РусВело» разрешили покинуть карантин в ОАЭ, который был объявлен на территории отеля в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса.

Гонщики и сотрудники велокоманды находились в отеле две недели за которые прошли пять тестов на коронавирус, — сказано в сообщении пресс-службы команды. Также был выписан из госпиталя итальняский гонщик Имерио...