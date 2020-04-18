Баскетбольная Евролига может завершиться в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) ошибся и отправил приз за победу в общем зачёте Кубка мира Мартену Фуркаду, хотя он не должен был получить Большой хрустальный глобус.

О недоразумении рассказал сам 31-летний француз в прямом эфире Instagram. Большой хрустальный глобус должен был быть отправлен Йоханнесу (Бё — прим. NEWS.ru), но был прислан мне, а мой Малый глобус,...