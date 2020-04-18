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Баскетбольная Евролига может завершиться в Москве

12:45, 18 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает несколько вариантов городов для проведения оставшихся матчей сезона турнира.

В вариантах фигурируют Афины, Москва или Вильнюс/Каунас. Отмечается, что фаворитом является вариант с матчами в литовских городах, сообщает Gazzetta dello Sport.

Баскетбольная Евролига временно приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ приняла решение о приостановке матчей регулярного чемпионата России по баскетболу с 13 марта в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.

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