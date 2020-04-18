Баскетбольная Евролига может завершиться в Москве

Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает несколько вариантов городов для проведения оставшихся матчей сезона турнира.
В вариантах фигурируют Афины, Москва или Вильнюс/Каунас. Отмечается, что фаворитом является вариант с матчами в литовских городах, сообщает Gazzetta dello Sport.
Баскетбольная Евролига временно приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса 12 марта.
Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ приняла решение о приостановке матчей регулярного чемпионата России по баскетболу с 13 марта в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.
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