https://static.news.ru/photo/2e5b8af2-2812-11ea-8b43-fa163e074e61_660.jpg Фото: olimpiamilano.com

Домашний матч 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с итальянским «Миланом» московские «армейцы» вынужденно проводили в Калининграде, поскольку арена «Мегаспорт» в российской столице отдана под новогодние мероприятия. Однако временный переезд не помешал ЦСКА обыграть итальянский клуб — 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14).

Самыми результативными у москвичей стали Дэниэл Хэккетт (28 очков, шесть точных трёхочковых бросков из девяти, четыре результативные передачи и четыре перехвата) и Майк Джеймс (17 очков, 11 «ассистов» и 6 подборов).

В составе «Милана» лучшую результативность показали бывший защитник ЦСКА испанец Серхио Родригес и Артурас Гудайтис, набравшие по 13 очков.

Одержав 11-ю победу в 16 играх, «красно-синие» закрепились на пятом месте в таблице Евролиги. У «Милана» 50-процентный показатель побед (восемь из 16) и восьмая строчка в таблице.

В следующем туре Евролиги уже в новом, 2020 году ЦСКА 3 января также в Калининграде примет греческий «Панатинаикос».

В предыдущем, 15-м туре «армейцы» в Стамбуле вырвали победу у лидера Евролиги турецкого клуба «Анадолу Эфес», писал ранее NEWS.ru.