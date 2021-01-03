Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

https://static.news.ru/photo/a79ebad8-4ddc-11eb-a1cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: М.Сербин/cskabasket.com

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 83:63 (24:21, 22:14, 20:15, 17:13).

Стоит отметить, что «Нижний Новгород» прервал четырёхматчевую победную серию. В то же время ЦСКА сумел выиграть пятый матч подряд.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий Дмитрий Мичуренков покинул футбольный клуб «Нижний Новгород», следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как сообщается, контракт с футболистом расторгнут по согласию сторон. В первой части сезона ФНЛ Мичуренков отыграл 12 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.