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Баскетболист НБА заявил, что подвергался сексуальному насилию

16:23, 12 июня 2020
Лонни Уокер Лонни Уокер Фото: Spencer Lee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» Лонни Уокер признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

Баскетболист решил отрезать свои волосы, рассказав, что длинные волосы были для него защитной реакцией после того, как в пятом классе подвергся домогательствам.

Я подвергался сексуальным домогательствам, изнасилованиям, оскорблениям, я даже привык к этому, потому что в таком возрасте ты не знаешь, что к чему. Я был доверчивым любопытным ребёнком, который не знал, что такое настоящий мир, — написал Уокер на своей странице в Instagram.

Он отметил, что во время пандемии коронавируса по-новому посмотрел на мир, простил всех людей и решил «сбросить с себя эту маску»

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The real truth as to why i started doing this early 5th grade, it was a cloaking device for me. During the summer of my 5th grade year I was around more family. Some that names will be left alone I was around more. I was sexually harassed, raped, abused, I even got accustomed to it because being at that age you donât know what is what. I was a gullible curious kid that didnât know what the real world was. I had a mindset that my hair was something that I can control. My hair was what I can make and create and be mine. And it gave my confidence. As of recently I wasnât at my best. Previous History popping up in my head and it sucked mentally âdemonsâ..... because of this virus, I began to truly look at myself in the mirror and see who I truly was even behind closed doors. Long story short I have found peace and internal happiness through this journey god willingly. I forgave everyone even the people that donât deserve it why? Because itâs dead weight. Time doesnât wait on anyone so why should I waste my time on it ? Me cutting my hair was more than a cut. My hair was a mask of me hiding the insecurityâs that I felt the world wasnât ready for. But now better then ever. Out with old. In with the new. I have shed my skin mentally, emotionally, physically, and spiritually. Life will always be hard. Gotta play with the cards your dealt with and try and make a winning hand. And if you lose. Itâs never a lost. Itâs a lesson . Iâm gonna be off this for awhile still growing through this. Just know I love each and everyone one of yâall. Peace love and happiness

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Ранее Национальная баскетбольная ассоциация предложила клубам сократить делегации на игры до 35 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса, писал NEWS.ru.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководство НБА планирует возобновить чемпионат 31 июля.

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