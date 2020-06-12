Баскетболист НБА заявил, что подвергался сексуальному насилию

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» Лонни Уокер признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.
Баскетболист решил отрезать свои волосы, рассказав, что длинные волосы были для него защитной реакцией после того, как в пятом классе подвергся домогательствам.
Я подвергался сексуальным домогательствам, изнасилованиям, оскорблениям, я даже привык к этому, потому что в таком возрасте ты не знаешь, что к чему. Я был доверчивым любопытным ребёнком, который не знал, что такое настоящий мир, — написал Уокер на своей странице в Instagram.
Он отметил, что во время пандемии коронавируса по-новому посмотрел на мир, простил всех людей и решил «сбросить с себя эту маску»