https://static.news.ru/photo/18610b98-3783-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Пабло Лоса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лёгкий форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Дарран Хиллиард после победы над мадридским «Реалом» со счётом 60:55 похвалил главного тренера соперника Пабло Лоса.

Мы знаем, как действуют на паркете они, они — как мы. У них отличный тренер, который грамотно выстраивает работу команды, — сказал Хиллиард корреспонденту NEWS.ru.

В матче, который прошёл во вторник на арене «Мегаспорт», американский нападающий стал одним из лучших игроков, набрав 14 очков.

С полным интервью Даррана Хиллиарда можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».