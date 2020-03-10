https://static.news.ru/photo/3cd15434-62b6-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов считает, что тренерский и медицинский штаб национальной команды ошибся, поставив Александра Логинова на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Саша заболел перед этапом, и мне не понятно, зачем его выпускали на спринт, куда вообще смотрел врач. Он должен был четко поставить диагноз и дать понять штабу, что Логинову не рекомендовано выступать, — цитирует Барнашова «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в чешском Нове-Место, стал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, заняв 17-ю строчку в итоговом протоколе гонки. Матвей Елисеев финишировал 38-м, Александр Логинов — 65-м.

После этого Логинов снялся с гонки с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Старший тренер мужской национальной сборной Сергей Белозёров сообщил, что спортсмен почувствовал недомогание и врач рекомендовал ему не стартовать.