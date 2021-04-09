Баланс секс-символов: Ефимова пролетела мимо Олимпиады на своей дистанции

В эти дни в Казани проходит чемпионат России по плаванию, на котором решается, кто поедет на Олимпийские игры в Токио, а кто — нет. Шок и сенсация — третье место Юлии Ефимовой на дистанции 200 метров брассом, где она традиционно показывает лучшие результаты — три золота чемпионатов мира и две олимпийских медали. Это означает, что главная российская звезда плавания выступит в Японии лишь на дистанции 100 метров, где её шансы на медали заметно ниже. Что это означает для отечественного женского плавания — попробуем разобраться.

Казанский парадокс

На первый взгляд всё просто: на Олимпиаду отбираются два спортсмена — занявшие первое и второе места на чемпионате России. Просто покажи результат и всё. Но у такой системы есть маленький изъян. Плавание — индивидуальный вид спорта, и здесь очень многое зависит от того, находишься ты на пике формы в конкретный день или нет.

Сейчас — начало апреля, до Олимпийских игр в Токио ещё три с половиной месяца. Юлия Ефимова всю карьеру отличалась тем, что на пик формы она выходила как раз к Олимпиадам и чемпионатам мира. Нет ни малейших сомнений, что в конце июля — начале августа она будет в принципиально другом состоянии, чем сейчас, но поезд уже ушёл.

По мнению экспертов, много лет освещающих плавание, попади на Олимпиаду Ефимова, шансы на медали в 200-метровке были бы близки к 100%. Шансы же обошедшей её Марии Темниковой в Токио будут стремиться к нулю. Темникова показывает лучшее, на что способна, именно сейчас, и кажется почти невероятным, что в Токио она сможет прибавить. А для медалей будет недостаточно плыть даже так же, как в Казани.

Что в такой ситуации делать Федерации плавания? Нарушать спортивный принцип и заявлять Ефимову или соблюсти его и отправить Темникову. Которая нередко показывает хорошие результаты на внутренних турнирах, но зачастую заваливает международные. Сама Ефимова открыто говорит, что для страны было бы правильнее заявить на Игры её, но такие комментарии вряд ли могут что-то изменить. Разве что ухудшить атмосферу внутри сборной.

И тем не менее решение о замене в пользу Ефимовой могло бы быть логичным. В истории есть немало примеров, когда спортсмены проваливали отбор, их включали в состав сборной на Олимпиаду в виде исключения, и они брали золото. Таким человеком в 2004 году был австриец Ян Торп — на дистанции 400 метров.

Словом, тяжёлое решение предстоит принимать федерации, ведь и по отношению к Темниковой будет несправедливо, если её отцепить. Она заслужила своё право выступить на Играх в честной борьбе, почему её нужно лишать мечты?

Горячая и быстрая

Из других заметных результатов чемпионата России — победа 22-летней Анны Егоровой на дистанции 400 метров. И не просто победа, а с рекордом России — 4:04.10. И разумеется — путёвка на Олимпиаду. Про эту спортсменку мы наверняка много будем слышать в будущие годы, а пока на неё можно просто посмотреть. Она легко может дать фору самой Ефимовой в статусе самой горячей российской звезды плавания. Или, по крайней мере, с ней посоперничать.