Балахничёва не смогут посадить в тюрьму во Франции в случае приговора

https://static.news.ru/photo/2a3b41b6-b16e-11ea-be4b-fa163e074e61_660.jpg Валентин Балахничёв Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв не будет отправлен в тюрьму даже в случае вынесения против него обвинительного приговора французского суда.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев объяснил, что в соответствии с действующим законодательством граждане РФ, которые считаются преступниками в других странах, но пребывают на территории нашего государства, выдаче не подлежат.

В случае вынесения в отношении господина Балахничева обвинительного приговора и наложения уголовного наказания на территории Франции (если это вообще произойдет) механизм экстрадиции, предусмотренный международным правом, работать не будет, — цитирует Алексеева ТАСС.

Балахничёв являлся главой ВФЛА с 1990 по 2015 год. Он ушёл в отставку из-за крупного допингового скандала в российской лёгкой атлетике и начала расследования о коррупции в IAAF.

Ранее NEWS.ru писал, что французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Кроме реального срока обвинение просит оштрафовать Балахничёва на €1,8 млн.