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Депутат Государственной думы Российской Федерации, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что объявлять о переносе Олимпийских игр следовало раньше.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что объявлять о переносе Олимпийских игр следовало раньше. Это правильное решение, я его всячески поддерживаю. Я бы вообще...