Бывший президент Федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв назвал правильным решение о переносе Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за коронавируса.
Мы должны понимать, что происходит в мире. Я думаю, что Международный олимпийский комитет принял более чем правильное решение, — сказал Балахничёв корреспонденту NEWS.ru.
Депутат Государственной думы Российской Федерации, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что объявлять о переносе Олимпийских игр следовало раньше, писал NEWS.ru.
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