https://static.news.ru/photo/da30e670-e130-11e9-8ace-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Li Ming/Xinhua/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в организации полностью доверяют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в вопросах нового расследования в адрес России.

Ситуация с новыми подозрениями в отношении России находится в руках WADA, которое дало РУСАДА три недели на объяснения. МОК полностью доверяет ему и уважает новые правила работы, — сказал Бах на пресс-конференции в Дохе, чьи слова приводит РИА Новости .

По словам главы МОК, на данный момент, он пока не может спекулировать на том, что какой вердикт вынесет WADA по отношению к российской стороне.

В понедельник, 23 сентября, исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных Московской лаборатории, писал News.ru.