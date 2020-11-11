Бах: игроки НБА смогут выступить на Олимпиаде в Токио в 2021 году

https://static.news.ru/photo/203d795a-2459-11eb-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получат возможность поехать на Олимпийские игры 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Получили хорошие новости сегодня. Комиссар НБА достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнётся 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио. Этого хотели и игроки, и олимпийское движение, — цитирует Баха ТАСС.

Из-за пандемии COVID-19 Олимпиаду перенесли с лета нынешнего года на следующий. Она пройдёт с 23 июля по 8 августа следующего года. Российская мужская сборная три раза участвовала в Олимпийских играх. Высшим достижением национальной команды является третье место на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире по баскетболу.

Сборной РФ по баскетболу предстоит сыграть в олимпийском отборочном турнире. Он пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года. Россияне будут играть в хорватском Сплите. В группе А они встретятся с командами Мексики и Германии, в группе В сыграют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии.

Как писал NEWS.ru, «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам шести матчей обыграл «Майами Хит» и завоевал титул чемпиона НБА.