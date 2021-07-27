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Бацарашкина и Черноусов выиграли «серебро» Токио в стрельбе из пистолета

06:28, 27 июля 2021
Бацарашкина и Черноусов выиграли «серебро» Токио в стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press
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Дисциплина, дебют которой в олимпийской программе состоялся в Токио, принесла российским спортсменам серебряную медаль. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В финале Олимпиады россияне проиграли представителям Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счетом 14:16. Бацарашкина в Токио до этого выиграла «золото» в индивидуальном турнире.

Теперь в активе команды из России пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали на Олимпиаде-2020.

Ранее стало известно, что Виталина Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Она 25 июля одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Спортсменка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

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